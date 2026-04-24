ホリプロステージのXが24日に更新され、規約違反に伴う会員資格の停止措置を執り行ったことを発表した。

「【重要なお知らせ】規約違反に伴う会員資格の停止措置について」と題し、「この度、規約違反（営利目的の転売）が確認されたゴールド会員に対し、会員規約に基づき会員資格の喪失（退会）措置を執り行いましたことをご報告いたします」と発表した。

「弊社では、作品を愛する皆様に適正な価格でチケットをお届けするため、今後も厳正に対処してまいります。皆様におかれましても、改めて以下内容のご確認とご協力をお願い申し上げます」と伝えた。

さらに、「正規販売ルート以外でのチケットの販売および購入はお控えください」とし、「売買仲介サイト（チケジャム、viagogo、チケット流通センター、メルカリ、ヤフオク！等）や、SNSを通じた個人間売買は、トラブルの原因となるため利用しないでください」と続けた。

「不正転売チケットでの入場不可」「ご本人確認へのご協力」を呼びかけ、「今後も皆様とより良い関係を築き、安心して観劇をお楽しみいただける環境づくりに努めてまいります。引き続き、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます」と結んだ。