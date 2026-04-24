4月23日、阪神タイガースファームと高知ファイティングドッグスの交流戦は雨のため中止となりましたが、ファンとの交流イベントが高知市の日本トーターよさこいドームで行われました。イベントでは、高知県内の野球チームに所属する小学生49人が、阪神タイガースの選手たちとキャッチボールを行い、何往復できるかを競いました。また阪神タイガースで高知市出身の榮枝裕貴