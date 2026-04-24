福岡県・飯塚オートレースのナイターSG「第45回オールスター」が6日間の日程で開幕する。前年覇者の佐藤励と、ファン投票上位メンバーによる激突となった初日メイン12R「スターセレクション」。ファン投票1位で選出された鈴木圭一郎（31＝浜松）が中心となる。23年以来となる今タイトル5Vを目指して、まずは強力なライバルを確かなテクニックで蹴散らす。▼浅倉樹良最近はエンジンがあまり良くない。思ったより進んでいない