口ゴボとは、唇を閉じた時、横から見て口元が鼻や下顎よりも前に突き出て見える状態を指します。豊洲センシティ矯正歯科（東京都江東区）理事長で歯科医師の石川宗理さんによると、口ゴボは複数の要素が関係して起きるといいます。そこで、口ゴボの原因や、なりやすい人の特徴、改善の必要性などについて、石川さんに聞きました。【実際の写真】「えっ…！」 これが、横から見た「口ゴボ」の口元です「機能的な問題」ある場合は