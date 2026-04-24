今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが大胆イメージチェンジを果たした。２２日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・後７時５４分）内「ガチンコ企画「前髪ぱっつんチェンジ！」に出演。「田中みな実さんとかあざとかわいいとかキャラクターが立っている方がいらっしゃる。埋もれないアナウンサーになりたい」という岩田アナ。お笑いコンビ「ナインティナイン