今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが大胆イメージチェンジを果たした。

２２日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・後７時５４分）内「ガチンコ企画「前髪ぱっつんチェンジ！」に出演。「田中みな実さんとかあざとかわいいとかキャラクターが立っている方がいらっしゃる。埋もれないアナウンサーになりたい」という岩田アナ。お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史に「打倒、誰で行く？はっきり言っとこ」と強気に後押しされると岩田アナは「うっわー…森香澄さん」と正直に答え、番組内で眉毛上まで前髪を短くカットし、ハイライトをたっぷり入れたヘアカラーはすっかり金髪となった。

共演した同局の伊藤遼アナは目を見開いて「先週までニュースを呼んでいたとは思えない」と目を丸くした。

カット中、さらに控室でも一切、鏡を見ることはできなかったまま、出演者や観覧者がいるランウェーに登場した岩田アナ。そこで初めて自分の姿を鏡で確認すると「え？誰？想像以上に違いすぎて…」と自身の姿にビックリ。

これに陣内孝則は「これちょっと『森香澄、待ってろよ』と言った方がいい」とあおった。岩田アナは「うわー最悪」と言いつつも「待ってろよ、森香澄！…さん」と“宣戦布告”しつつ「いや、思ってないです、思ってないです！」と訂正。スタジオは爆笑となっていた。