【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月6日19時より放送される、渡辺翔太（Snow Man）と波瑠がMCを務める日テレ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』の出演アーティストが解禁された。 ■「背筋を伸ばしてしっかりと向き合い、自分らしさを出していけたら」（渡辺翔太） 今回発表された出演アーティストは、AI、Ado、King & Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会の7組。豪