Snow Man渡辺翔太＆波瑠がMCを担当！音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』キンプリ、なにわ男子、Adoら出演者7組発表
5月6日19時より放送される、渡辺翔太（Snow Man）と波瑠がMCを務める日テレ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』の出演アーティストが解禁された。
■「背筋を伸ばしてしっかりと向き合い、自分らしさを出していけたら」（渡辺翔太）
今回発表された出演アーティストは、AI、Ado、King & Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会の7組。豪華アーティストたちによる一夜限りのステージに注目だ。
また、4月24日放送の『ZIP!』にて、MCの渡辺翔太の独占インタビューが放送。渡辺翔太の「今、いちばん感謝を伝えたい人」とは？ ぜひチェックしよう。
■渡辺翔太（Snow Man） コメント
■波瑠 コメント
■番組情報
日本テレビ系『ZIP!』
04/24（金）05:50～09:00 ※一部地域を除く
日本テレビ系『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』
05/06（水・祝）19:00～21:54
MC：渡辺翔太（Snow Man）、波瑠
出演アーティスト：AI、Ado、King & Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会
■関連リンク
番組サイト
https://www.ntv.co.jp/music-thanksgiving/