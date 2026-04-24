Snow Man渡辺翔太＆波瑠がMCを担当！音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』キンプリ、なにわ男子、Adoら出演者7組発表

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5月6日19時より放送される、渡辺翔太（Snow Man）と波瑠がMCを務める日テレ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』の出演アーティストが解禁された。

■「背筋を伸ばしてしっかりと向き合い、自分らしさを出していけたら」（渡辺翔太）

今回発表された出演アーティストは、AI、Ado、King & Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会の7組。豪華アーティストたちによる一夜限りのステージに注目だ。

また、4月24日放送の『ZIP!』にて、MCの渡辺翔太の独占インタビューが放送。渡辺翔太の「今、いちばん感謝を伝えたい人」とは？ ぜひチェックしよう。

■渡辺翔太（Snow Man） コメント

■波瑠 コメント

■番組情報

日本テレビ系『ZIP!』

04/24（金）05:50～09:00 ※一部地域を除く

日本テレビ系『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』

05/06（水・祝）19:00～21:54

MC：渡辺翔太（Snow Man）、波瑠

出演アーティスト：AI、Ado、King & Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/music-thanksgiving/