【マイティボンジャック（ファミコン版）】 1986年4月24日発売 1986年4月24日にテクモ（現：コーエーテクモゲームス）が発売したファミリーコンピュータ用ソフト「マイティボンジャック」が、本日で40周年を迎えた。 本作は、主人公のジャックを十字キーとジャンプ、マイティパワーの2ボタンで操作し、魔王が支配し数々の敵が巣食うピラミッドを舞