来年春に実施される大分県議会の議員定数について、議会の調査会は「現状維持」とする方向性をまとめました。 【写真を見る】大分県議会の議員定数を検討調査会「現状維持」方針 来年春に実施される県議会議員選挙に向けて、県議会は去年9月に調査会を立ち上げ、人口減少が進む中での議員定数のあり方を議論してきました。 6回目となる23日の調査会では、各会派の意見を取りまとめました。 （自由民主党）「総定数を維持する