8人組グループ・timeleszが出演する24日放送のフジテレビ系『タイムレスマン』（毎週金曜後9：58）では、100人の女性がメンバー8人の“センス”を審査する異色の新企画「timelesz 100（ワンハンドレッド）」を届ける。timeleszが互いのプライドを懸けて激突する“センスバトル”が幕を開ける。【写真】女性たちにガチ審査されるtimelesz番組冒頭、今回の企画内容を何も知らされないままスタジオに集まり、幕の前に立たされた