4月28日 販売開始 価格： 1,399円（ジスト グランレゼルバ） 1,199円（ジスト レゼルバ バレルセレクテッド） 360円（アマハガン ハイボールエディション神の雫 缶） ファミリーマートは、亜樹直氏（原作）とオキモト・シュウ氏（作画）によるマンガ「神の雫」とコラボレーションした同社の限定ワインシリーズより、「ジスト グランレゼル