4月28日 販売開始 価格： 1,399円（ジスト グランレゼルバ） 1,199円（ジスト レゼルバ バレルセレクテッド） 360円（アマハガン ハイボールエディション神の雫 缶）

ファミリーマートは、亜樹直氏（原作）とオキモト・シュウ氏（作画）によるマンガ「神の雫」とコラボレーションした同社の限定ワインシリーズより、「ジスト グランレゼルバ」及び「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」のリニューアル販売を4月28日より全国のファミリーマート酒類取扱店にて実施する。価格はそれぞれ「ジスト グランレゼルバ」が1,399円で、「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」が1,199円。

あわせて、「アマハガン ハイボールエディション神の雫 缶」も同日4月28日に発売される。価格は360円。

4月23日には販売に先駆けて、ファミリーマート商品本部 飲料・酒・煙草部長の齋藤拓也氏、「神の雫」原作者の亜樹直氏（樹林ゆう子氏、樹林伸氏）とお笑いコンビ・見取り図をゲストに迎えた催しが行なわれた。

左からファミリーマート商品本部 飲料・酒・煙草部長の齋藤拓也氏、「神の雫」原作者の亜樹直氏（樹林ゆう子氏、樹林伸氏）、お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎さん、リリーさん）

「ジスト」復活により「十二使徒」よろしく12種が揃う！

ファミリーマートの「神の雫」コラボレーションシリーズは、「神の雫」原作者のおふたりが実際に試飲し、価格とクオリティのバランスを見たうえで自信を持って勧められるというものを選んだ全12種のワインがラインナップされている。

今回再販となる「ジスト グランレゼルバ」はスペイン ラ・マンチャ地方のテンプラニーリョを1年半以上樽熟成させ、最低でも60カ月の長期熟成を経たもの。ドライフルーツやキノコ、紅茶などを思わせる複雑な味わいと、熟したベリーフルーツを想わせる豊かな果実味、渋みと酸味のバランスを特徴とする。一方の「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」は同じくテンプラニーリョを使用し、最低でも36カ月以上の熟成が行なわれ、そのうち12カ月は樽熟成。カシスやブラックベリー、スパイスやカカオの香り、果実味やオーク樽での長期熟成による複雑性が特徴となっている。

コラボワインのラインナップは「神の雫」作中の「十二使徒」になぞらえて全12種となっているわけだが、中でも「ジスト グランレゼルバ」と「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」は初回販売時、同価格帯の平均週販の7倍にあたる週販7,000本を叩き出す大人気商品となった。その人気故に販売休止状態が続いていたが、今回の再販により、全12種のラインナップが再び出揃うことになる。

酒類の市場とファミリーマートの現況

コラボのために書き下ろされた「神の雫」イラスト

コラボハイボールも同日発売。原作にも登場するワイン「シャトー・モンペラ」に使用された樽で熟成したウイスキー原酒を使用している

樹林ゆう子氏によれば、コラボのきっかけは「焼酎などと比べるとまだ庶民的なイメージのないワインを広めるために、コンビニで買えると良いと思った」のがまずひとつ。そして「ファミリーマートのワインを試飲してレベルが高ければ受けてみよう」と思っていたところ、ラインナップが充実しているほか、「出来がすごく良かった」ことから、コラボを受けることにしたのだという。加えて価格帯としてもリーズナブルであり、「これはちょっと頑張ってやってみるか」と感じたそう。

齋藤氏いわく、コラボの効果としてもファミリーマートのワインはもともと30代から50代が購入層となっていたが、「神の雫」コラボレーションシリーズはSNS等で話題になったこともあり、20代の構成比率が非常に高くなっているという。

【トークセッション】

樹林ゆう子氏とリリーさんでコラボワインをお披露目

全員で乾杯！

コラボワインにはそれぞれ原作者によるキャッチフレーズがつけられており、スペインのぶどうを使用し、煙のような雰囲気のある「ジスト グランレゼルバ」は「このワインは夕日のソロキャンプだ。」となっている

見取り図のおふたりも「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」をテイスティングし、キャッチフレーズを考案。盛山さんは”味と香りのふくらみ”から「大型バスの左折である」として、うまさと面白さから原作者からも高評価。リリーさんは自信たっぷりに「おいしいワインである。」とあまりにストレートなキャッチフレーズを出してオチをつけた

なお正解は「このワインは、恋人と行く夕陽のコンサートである」。「ジスト レゼルバ」と同じくスペインのぶどうからイメージされる”夕陽”、そして熟成の若さから来る華やかさが”コンサート”と表現されている

イベントの最後に盛山さんが「1000円台で買えるなんて、もしかしたら違法のワインじゃないかというぐらいすごい」とコメントしていたように、スペックからは考えられないほどの価格帯で展開されるコラボワイン、そして中でも評判の高い「ジスト」シリーズ。ファミマでおつまみなども揃えつつ、ぜひ試してみてほしい。

【コラボワイン】