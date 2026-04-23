元NHKアナウンサーで、現在フリーとして活躍している中川安奈が、4月22日にXを更新。あるポストを引用する形で投稿し、その内容が話題となっている。中川は、《私のパリオリンピックでの衣装のパンツ版みたいな現象が起きてる…笑》と、笑いを含めながらポスト。その投稿には、アメリカ最大のプロアメリカンフットボールリーグ・NFLの中継中の映像だと思われる写真が添付されていたのだ。「その写真には、3人のレポーターが写