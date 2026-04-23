元NHKアナウンサーで、現在フリーとして活躍している中川安奈が、4月22日にXを更新。あるポストを引用する形で投稿し、その内容が話題となっている。

中川は、《私のパリオリンピックでの衣装のパンツ版みたいな現象が起きてる…笑》と、笑いを含めながらポスト。その投稿には、アメリカ最大のプロアメリカンフットボールリーグ・NFLの中継中の映像だと思われる写真が添付されていたのだ。

「その写真には、3人のレポーターが写っており、そのうちの左側に座っている男性がベージュのズボンを着用しているのですが、パッと見るとズボンを履いていないように見えるのです。その様子が世界で大バズり。そのポストを見た中川さんが引用し、自身と重ねるポストをした形となりました」（芸能プロ関係者）

中川アナは2024年7月、NHKアナウンサー時代にフランス・パリで開催された夏季オリンピックで開会式の実況を務めた。その際に着用していたベージュのインナーが“裸に見える”と物議を醸した。

世間を騒がせた騒動から約2年。自らその過去をネタ化した自虐ポストにファンも騒然。Xには、その開き直った姿勢にツッコミが集まっている。

《とうとうあの件を自虐に》

《ついにネタにし始めましたね（笑）》

《それをいっちゃいますか、酔っ払ってます？》

2025年3月末に9年間勤務したNHKを退職した中川。フリーに転身後は、タレントとしても数々のバラエティ番組に出演している彼女だが、その発言の大胆さは加速してきていると前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「フリーになった直後に出演した『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）では、暇な時に歴代に付き合った彼氏の写真を時系列に並べるという趣味を赤裸々告白。出演者もドン引きするほどの爆弾発言となったのです。こうした中川の波瀾万丈な色恋沙汰の話題は、隠すことなく語られてきており、クセの強い内容は視聴者も唖然とするほどです」

2026年2月12日に出演した『私が愛した地獄』（テレビ朝日系）では、「性欲は強い？」と質問されると「ちょっと自覚はある感じです」「彼氏ができるとすごく開放的になるタイプ」などと告白。さすがの視聴者からも困惑の声が上がった。

「NHK時代から、彼女のInstagramで披露していた身体のラインがはっきりとわかるファッションの多さから、NHKらしからぬ姿だと注目の的でした。局側から注意を受けたこともあったといいますが、自身のスタイルを貫いたメンタルの強さは今も健在でしょう。ここ1年でエゴサーチもかなりしたと語っていましたから、世間の反応を楽しんでいるのかもしれませんね」（前出・芸能プロ関係者）

フリーになってまだ1年足らず。本領発揮はまだこれからかもしれない。