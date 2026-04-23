漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、第3回キャラクター人気投票で第1位を獲得したゲナウ（得票数：139万6535票）の描き下ろし色紙が公開されると、ネット上で話題になっている。【画像】視線が合う！人気1位のキャラ公開された『葬送のフリーレン』描き下ろし絵横顔のゲナウが描かれており、ネット上では「ゲナウの視線がこちらと合うのが、めっちゃイイ！」「ブッ刺さった！！！！芸術作品みたい」「まさか最初に