『葬送のフリーレン』人気キャラ投票1位の描き下ろし絵にファン興奮「視線が合う」「芸術作品みたい」
漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、第3回キャラクター人気投票で第1位を獲得したゲナウ（得票数：139万6535票）の描き下ろし色紙が公開されると、ネット上で話題になっている。
【画像】視線が合う！人気1位のキャラ 公開された『葬送のフリーレン』描き下ろし絵
横顔のゲナウが描かれており、ネット上では「ゲナウの視線がこちらと合うのが、めっちゃイイ！」「ブッ刺さった！！！！芸術作品みたい」「まさか最初に出てた時は人気なかったのに、2期にゲナウさんの戦うとこ観てかっこいいと言われるようになって1位になるとは思わなかったな」などの声が出ている。
人気投票の結果は第1位のゲナウは前回TOP30圏外だったが、アニメ第2期の効果もあって1位を獲得。第2位はヒンメル（132万7500票）、第3位は断頭台のアウラ（102万761票）が輝いた。
第4位はフリーレン（83万6891票）、第5位は黄金郷のマハト（81万1841票）、6位はゼーリエ（70万7902票）、7位はシュタルク（38万3016票）、8位はフェルン（36万6486票）、9位はルーフェン地方を襲う魔族2（36万5049票）、10位は買っちゃった骨（33万9302票）。
11位はソリテール、12位はリュグナー、13位はゼンゼ、14位はリーニエ、15位はユーベル、16位はメトーデ、17位はシャルフ、18位はグリュック、19位はシュトルツ、20位はヴィアベル、21位はミミック、22位はレンゲ、23位は南の勇者、24位はザイン、25位はデンケン、26位はカンネ、27位はラント、28位はリヒター、29位は血塗られし軍神リヴァーレ、30位は大陸魔法協会受付のお姉さんとなった。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3500万部を突破している。
【画像】視線が合う！人気1位のキャラ 公開された『葬送のフリーレン』描き下ろし絵
横顔のゲナウが描かれており、ネット上では「ゲナウの視線がこちらと合うのが、めっちゃイイ！」「ブッ刺さった！！！！芸術作品みたい」「まさか最初に出てた時は人気なかったのに、2期にゲナウさんの戦うとこ観てかっこいいと言われるようになって1位になるとは思わなかったな」などの声が出ている。
第4位はフリーレン（83万6891票）、第5位は黄金郷のマハト（81万1841票）、6位はゼーリエ（70万7902票）、7位はシュタルク（38万3016票）、8位はフェルン（36万6486票）、9位はルーフェン地方を襲う魔族2（36万5049票）、10位は買っちゃった骨（33万9302票）。
11位はソリテール、12位はリュグナー、13位はゼンゼ、14位はリーニエ、15位はユーベル、16位はメトーデ、17位はシャルフ、18位はグリュック、19位はシュトルツ、20位はヴィアベル、21位はミミック、22位はレンゲ、23位は南の勇者、24位はザイン、25位はデンケン、26位はカンネ、27位はラント、28位はリヒター、29位は血塗られし軍神リヴァーレ、30位は大陸魔法協会受付のお姉さんとなった。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3500万部を突破している。
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