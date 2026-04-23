新築、中古ともに高止まりするマンション価格。今年3月の東京23区の中古マンション価格は、先月に続き1億2000万円を超えました。不動産調査会社の「東京カンテイ」によりますと、今年3月の東京23区の中古マンションの平均価格は前の年の同じ月より30.8%上昇し、70平方メートルあたり1億2425万円となりました。値上がりは23か月連続です。都心での新築マンションの供給が限られるなか、築年数の浅い中古マンションの供給割合が増え