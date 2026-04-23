２３日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２９２．８７ポイント（１．１２％）安の２５８７０．３７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８７．０４ポイント（０．９９％）安の８７１４．７４ポイントと続落した。売買代金は１４２６億４１７０万香港ドルに拡大している（２２日前場は１２２９億４２００万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが継続する流れ。ホ