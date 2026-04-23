アーティストのMIYAVIさんは4月20日、自身のInstagramを更新。タトゥーが格好いい姿を披露しました。【写真】MIYAVIの格好いいタトゥーショット「MIYAVI綺麗でカッコイイMIYAVIさんは、十字架やカラスなどの絵文字を添えて、5枚の写真と1本の動画を投稿。黒いホルターネックの衣装を着た格好いいモデルショットを披露しています。動画にはジュエリーブランド「AHKAH」のタイトルが付いており、同ブランドのプロモーションのようで