「スーパーモデル並み」MIYAVI、タトゥーが格好良過ぎる姿に「眉ナシのルック、本当に斬新でおしゃれ！」反響
アーティストのMIYAVIさんは4月20日、自身のInstagramを更新。タトゥーが格好いい姿を披露しました。
【写真】MIYAVIの格好いいタトゥーショット
肩から腕にかけてのたくさんのタトゥーが印象的なMIYAVIさん。耳や指にはゴールドのジュエリーを合わせ、クールで力強い姿です。眉を消した斬新なメイクも相まって、非常にアート性の高いルックとなっています。
ファンからは「MIYAVI綺麗でカッコイイ」「素敵！好きが満載」「いろんなMIYAVIさん持ってる」「黒髪と黒服がいい仕事してます」「もう是非フォトブックにして欲しい」「この眉ナシのルック、本当に斬新でおしゃれ！」「MIYAVIの表現力はスーパーモデル並みに素晴らしい〜」「今回もcoolにキマってますネ」「超かっこいい」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】MIYAVIの格好いいタトゥーショット
「MIYAVI綺麗でカッコイイMIYAVIさんは、十字架やカラスなどの絵文字を添えて、5枚の写真と1本の動画を投稿。黒いホルターネックの衣装を着た格好いいモデルショットを披露しています。動画にはジュエリーブランド「AHKAH」のタイトルが付いており、同ブランドのプロモーションのようです。
ファンからは「MIYAVI綺麗でカッコイイ」「素敵！好きが満載」「いろんなMIYAVIさん持ってる」「黒髪と黒服がいい仕事してます」「もう是非フォトブックにして欲しい」「この眉ナシのルック、本当に斬新でおしゃれ！」「MIYAVIの表現力はスーパーモデル並みに素晴らしい〜」「今回もcoolにキマってますネ」「超かっこいい」と、称賛の声が相次ぎました。
別カットも披露15日には「Let’s learn to love ourselves」と、同ブランドの別カットを公開していたMIYAVIさん。コメントでは、「ロングヘアー懐かしい」「ため息しか出ません」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)