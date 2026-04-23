元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。今月1日からの交通ルール変更について言及した。自転車の交通違反に対して、16歳以上の運転者を対象に、青切符（交通反則通告制度）が導入され、対象となる自転車の違反行為は113項目となった。主な違反金は、スマートフォンを操作しながらの運転には1万2000円、信号無視や道路の逆走、危険回避の場合などを除く歩道