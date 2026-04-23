保育園に入園して間もない時期、「こんなに体調を崩すものなの?」「いつまで続くの?」と戸惑っている保護者も多いのではないでしょうか。いわゆる“保育園の洗礼”とは、入園後に子どもが頻繁に体調を崩すこと。発熱や咳、鼻水などが続き、看病や仕事との両立に追われる日々に、不安や負担を感じるケースも少なくありません。そこで今回は、愛晋会中江病院の中路幸之助先生に、入園後に起こりやすい体調不良の頻度や注意したい感染