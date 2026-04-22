【注目度A級】◎キヤノン（7751）1Q電気機器Focus：カメラと露光装置が牽引し過去最高売上。大幅増配や自社株買いなど還元強化も注目 【4月23日発表予定8社】5204石塚硝子2026年3月期本決算ガラス・土石製品7931未来工業2026年3月期本決算化学9795ステップ2026年9月期2Qサービス業2268Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム2026年12月期1Q食料品6858小野測器2026