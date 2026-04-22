◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）追い切り＝４月２２日、栗東トレセン意欲的な最終追い切りに、これまでとは違う勝負気配を感じた。ウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は栗東・坂路でリアライズ（６歳２勝クラス）を２馬身先行し、５２秒２―１１秒８をマークした。いっぱいに追う僚馬に対して、余裕のある手応えで首差