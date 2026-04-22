◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）追い切り＝４月２２日、栗東トレセン

意欲的な最終追い切りに、これまでとは違う勝負気配を感じた。ウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は栗東・坂路でリアライズ（６歳２勝クラス）を２馬身先行し、５２秒２―１１秒８をマークした。いっぱいに追う僚馬に対して、余裕のある手応えで首差先着。力感あふれるフォームで駆け上がった。石橋調教師は「うちに来て初めてやな」と意味ありげな笑みを浮かべた。石橋厩舎に転厩してから６戦目になるが、レースの当該週の併せ馬は、今回が初めてだ。「体つきをみて、太いという訳ではないけど、やってもいいかなと。（輸送が近い）京都だから」と意図を説明した。

１６日の１週前追い切りは、ＣＷコースで併走馬に手応えで見劣った。その際、トレーナーは「少し重たそうに見えた。これで変わると思う」と話していたが、熟慮の末、最終追い切りでも併せ馬を行う決断をした。先週とは一変した追い切りの内容に「状態も上がってきたね」とうなずいた。まさにこのひと追いで急上昇。態勢は整った。

前走の東京新聞杯では、連覇こそ逃したが、０秒１差の３着。直線で勝ち馬と接触する不利がなければもっと際どかった。今回は勝ち鞍こそないが、昨年のマイルＣＳで３着と好走した京都に戻る。「あの時はいつもより前で競馬ができた。コンスタントに脚が使えるのが強み。あとはジョッキー（高杉）が流れに乗せてくれれば」と指揮官は期待した。目標の安田記念へ、いい形で向かうためにも、ここは結果を出したい。（山下 優）