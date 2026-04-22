２２日に放送されたＴＢＳ系「ラヴィット！」では、新キャラ「田村ペコ」が登場。ネットも「かわいい！」の声があふれた。この日は「料理の魅力をひねり出せ！キャッチコピー１グランプリ」を放送。スタジオに出てくる料理を食リポする新キャラとして呼び込まれたのが「田村ペコ」だった。アンタッチャブル柴田英嗣に呼び込まれたペコちゃんは、どうみても田村真子アナ。ツインテールに赤いリボンに赤いほっぺ、黄色のシャツ