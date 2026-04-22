２２日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３５０．４７ポイント（１．３２％）安の２６１３７．０１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３８．６２ポイント（１．５５％）安の８８０４．９２ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１２２９億４２００万香港ドルとなっている（２１日前場は１０８７億８９２０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが再び強