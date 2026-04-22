２２日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３５０．４７ポイント（１．３２％）安の２６１３７．０１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３８．６２ポイント（１．５５％）安の８８０４．９２ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１２２９億４２００万香港ドルとなっている（２１日前場は１０８７億８９２０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが再び強まる流れ。米イランの対立が長期化するとの見方が広がり、原油相場の高止まりも警戒されている。米イランの一時停戦期限を日本時間２３日午前に控える中、トランプ米大統領は２１日、仲介国パキスタンの要請を受け、協議が終了するまでイランとの停戦を無期限に延長すると表明。同時にイラン港湾の封鎖を維持する考えも示した。イラン側は、「海上封鎖が続くことは、紛争の継続を意味する」と米国を非難している。また、ハンセン指数は前日、２月２７日来、約２カ月ぶりの高値水準を回復しただけに、売り圧力の高まりも意識された。ただ、武力衝突が激化するとの懸念は後退。和平交渉は徐々に進むとの期待もあり、下値は限定されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が５．３％安、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が４．９％安、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が４．０％安と下げが目立った。

セクター別では、海運が安い。中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が４．７％、東方海外（３１６／ＨＫ）が３．８％、海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が３．７％、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。

ネット関連のテック銘柄も急落。京東健康のほか、動画配信プラットフォーム大手のビリビリ（９６２６／ＨＫ）が５．８％安、中国音楽配信大手の騰訊音楽娯楽集団（テンセント・ミュージック：１６９８／ＨＫ）が４．３％安、中国オンラインゲーム大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が３．６％安で前場取引を終えた。ハンセン科技（テック）指数は２．２％安と続落。他の主要指数をアンダーパフォームした。

半面、半導体と人工知能（ＡＩ）技術の一角は物色される。英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が６．０％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が４．５％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が３．３％高、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が４．９％高、ミニマックス・グループ（ＭｉｎｉＭａｘ：１００／ＨＫ）が１．９％高で引けた。半導体パッケージング・テスティング機器大手のＡＳＭＰＴについては、１〜３月期決算の利益３倍が好感されている。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２４％高の４０９５．０７ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。素材、自動車、保険・証券なども買われた。半面、銀行は安い。宇宙・軍需産業、エネルギー、食品飲料、エネルギー、運輸も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）