俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後 8：00ほか）の第9弾キャストが22日、発表された。【新キャスト】大河ドラマ『豊臣兄弟！』にだし役で出演する山谷花純本作は2024年の大河ドラマ第65作。戦国時代のど真ん中を舞台に、豊臣秀長（小一郎）を主人公として、兄・秀吉（藤吉郎）とともに天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く。秀長の視点から“天下一の補佐役”の生き様を描く波乱万丈の