◇NBAプレーオフ1回戦・第2戦レイカーズーロケッツ（2026年4月21日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズは、21日（日本時間22日）にプレーオフ1回戦第2戦でロケッツと激突。前半からレブロン・ジェームズVSケビン・デュラントのマッチアップが実現した。チームは3Pシュート好調で前半54ー51と3点リードで折り返した。18日（同19日）の第1戦では、八村塁が得意の3Pシュートを2本決めるなどシュート好調で14得点