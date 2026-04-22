4月21日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)。リサイクルショップで買った品に驚きの鑑定額がついた。【動画】リサイクルショップで1万円購入→250万円の高額鑑定に！審美眼が的中依頼品は、「東郷青児の油彩画」。依頼人がリサイクルショップで1万円で手に入れた品だという。手に入れたのは4年前。ジャンルを問わずお宝探しを趣味とする依頼人は、リサイクルショップで掘り出し物を探していた際、無造作