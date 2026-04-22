16年リオデジャネイロ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）が、21日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。盗撮被害について語った。レスリングの競技中に盗撮などがあったかと問われた登坂さんは「子供の頃からこの大会で盗撮していた人がいましたみたいな連絡が来ることが結構あって」と打ち明けた。「赤外線のカメラが透けて写せるものがあるらしいんですよ