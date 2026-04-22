チャンネル登録者数101万人のYouTuber・ひまひまさん（18）が、2026年4月20日に自身のYouTubeチャンネルに公開した動画で、入院前の体調不良の様子を明かした。「寒気が朝から止まんない」ひまひまさんをめぐっては、3月26日、所属事務所の太田プロダクションが、「『感染性腸炎』と診断され一定期間の入院が必要との判断に至りました」と発表した。「約1週間を目処に休養」「体調が整い次第、活動を再開させていただく予定」とし