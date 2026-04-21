中国メディアの瀟湘晨報は20日、タイで行われた「水かけ祭り（ソンクラーン）」に遭遇した中国人女性を紹介した。記事によると、4月14〜18日に仕事でタイを訪れていたという女性・張（ジャン）さんは「もう二度と水かけ祭りの時期にタイには行かない」と語った。張さんは祭りのことは知らず、特に関心もなかったというが、15日にホテルから外出しようとしたところ、エレベーターで大きな水鉄砲を2丁持った他の宿泊客と出会った。「