シンガーソングライターのかわにしなつきが4月20日、自身のInstagramを更新し、近況を振り返った。 （関連：【画像】初の高尾山に挑戦するかわにしなつき） 今回の投稿では、最近気になったものやできごとを切り取った写真を掲載。月ヶ瀬のスターラムネ、『LuckyFes'26』出演をサプライズで発表された際のホワイトボード、念願の初高尾山での写真など、さまざまな思い出が披露されている。 かわ