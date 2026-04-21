鹿児島県の阿久根市沖から引き揚げられた旧海軍の戦闘機「紫電改」がきょう21日、今後の展示に向けて塩を抜くため、出水市内のプールに移されました。 （記者）「紫電改の胴体部分が今、プールに入っていきます」 81年前の4月21日 旧海軍の戦闘機「紫電改」は、太平洋戦争末期、第一国分基地から出撃。81年前のきょう、1945年4月21日に米軍機と交戦して阿久根市沖に不時着し、林喜重大尉が戦死しました。 地元の