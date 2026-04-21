ド迫力のIカップボディを武器にグラビア界で躍進を遂げる「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季さんが、週刊SPA！の「表紙の人」＆「美女地図〜私が主人公〜」に登場しました。【写真】たわわ恵体あらわな透け透けボディスーツ難関大卒Ｉ砲グラドルの1st写真集愛らしいルックスと肉感ボディのギャップがたまらない麻倉さんが、ちょっとヤンチャな彼女に。あなたの前だけで素をさらけ出します。（撮影／鈴木ゴータヘアメイク／エノ