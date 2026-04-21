ド迫力のIカップボディを武器にグラビア界で躍進を遂げる「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季さんが、週刊SPA！の「表紙の人」＆「美女地図〜私が主人公〜」に登場しました。



【写真】たわわ恵体あらわな透け透けボディスーツ 難関大卒Ｉ砲グラドルの1st写真集

愛らしいルックスと肉感ボディのギャップがたまらない麻倉さんが、ちょっとヤンチャな彼女に。あなたの前だけで素をさらけ出します。（撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／クメユナ）



麻倉さんは自身のインスタで「週刊SPA!さんにて初の表紙を飾らせていただいてます！初の単独表紙！絶対ゲットしてね！」とコメントし、撮影時の画像を公開しています。



【麻倉瑞季さんプロフィール】

あさくらみずき 24歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身 T150・B98W62H90 ミスマガジン2022でミスヤングマガジン賞に選ばれる。グラビアアイドル、俳優として活躍中。2025年にeスポーツチーム「La VISION。」に加入。ドラマ『恥じらい探偵』（FOD SHORT）に出演中。最新情報は公式X（@mizuki_asakura）、Instagram（@mizuki_asakura_）