フェミニスト活動団体「FEMEN」を創設した、情熱と芸術を武器に、裸で世界へ抗い生涯を闘いに捧げたオクサナ・シャチコの壮絶な半生を描く物語『OXANA／裸の革命家・オクサナ』より、新場面写真が解禁された。【写真】FEMENの創始者オクサナ・シャチコはFEMENの“変質”に最も敏感だった―『OXANA／裸の革命家・オクサナ』場面写真FEMENの共同創設者として世界的に知られるオクサナ・シャチコは、2014年頃を境にフランスのFEME