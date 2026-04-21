ゴディバ ジャパンは、創業100周年を記念して、今年同じく100周年を迎えた福井県の老舗和菓子店「はや川」とのコラボレーションによる新商品「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」を、4月28日からゴディバ 西武福井店で先行販売する。続いて、5月8日から北陸エリアのゴディバショップにおいて、さらに5月15日から全国の一部ゴディバショップで販売する。ゴディバは、洋と和、2つの100年が出会って生まれた新商品「羽二重くるみ