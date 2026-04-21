2月の衆議院選で自民党は大勝。ところが3～4月に行われた各地の首長選挙で自民党候補が相次いで敗れている。 4月21日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるがこの問題について語った。 小塚「全国で7つの自治体で自民党の推薦の候補が敗北していまして、そのうちの6つは現職なんですよ。普通は現職って強いはずなんですけど、自民党推薦っていうだけじゃなくて、例えば