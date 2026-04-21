アメリカとイスラエルがイランに仕掛けた攻撃により、アメリカ国内のガソリンの価格も高騰している。4月21日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、ビデオジャーナリストの神保哲生がアメリカの石油事情を語った。 神保「石油の問題は1970年代のオイルショックの時から日本は石油を中東に依存しているというリスクがありました。70年代のオイルショックって日本の経済がずっと高度成長できて、初めてマ