◇MLBドジャース12-3ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がロッキーズ戦で躍動したマックス・マンシー選手とミゲル・ロハス選手の活躍を称賛しました。試合後のインタビューに応じたロバーツ監督は、まずこの日4打数4安打2本塁打の活躍をみせたマンシー選手について「昔からクアーズ・フィールドとの相性がよくて、数字もそれを示しているし、今夜も大活躍だった。フレディ(フリーマ