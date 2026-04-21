【モデルプレス＝2026/04/21】女優の當真あみが4月21日、自身のInstagramを更新。出演映画のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】19歳美人女優「雰囲気違う」新鮮なロングヘア姿◆當真あみ、ロングヘア姿公開當真は「映画『＃人はなぜラブレターを書くのか』現在公開中です！ 今回初めてエクステをつけて撮影をしました」とつづり、主人公・ナズナの学生時代を演じた同作のオフショットを投稿。制服姿で、普段の肩ま