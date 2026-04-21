ドイツ１部バイエルン・ミュンヘンの日本代表ＤＦ伊藤洋輝（２６）が、今夏に放出される可能性を指摘された。英メディア「スカイ」によると、チーム内で評価されているものの、適切なオファーがあれば、Ｂミュンヘン側は受け入れる意向だという。伊藤は２０２４年夏に、ドイツ１部シュツットガルトから加入。今季は２年目となる中、２シーズンとも負傷の影響でフル稼働できていない。１年目の２０２４―２５年シーズンは、プレ