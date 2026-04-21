【モデルプレス＝2026/04/21】タレントの平愛梨が、4月21日までに自身のInstagramストーリーズを更新。母が手作りした息子たちのお弁当を公開した。【写真】41歳4児のママタレ「おかずの種類豊富」実母手作りの息子3人×3日分の弁当◆平愛梨、母が手作りした息子3人のお弁当披露平は「先週 両親がサポートに来てくれた」と報告するとともに「朝からお弁当作ってくれた母」と添え、息子3人の3日分のお弁当の写真を投稿。ご飯は、鮭