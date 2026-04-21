4児の母・平愛梨、母が作ってくれた息子3人×3日分の弁当公開「バリエーションすごい」「子どもたちが喜ぶの分かる」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】タレントの平愛梨が、4月21日までに自身のInstagramストーリーズを更新。母が手作りした息子たちのお弁当を公開した。
【写真】41歳4児のママタレ「おかずの種類豊富」実母手作りの息子3人×3日分の弁当
平は「先週 両親がサポートに来てくれた」と報告するとともに「朝からお弁当作ってくれた母」と添え、息子3人の3日分のお弁当の写真を投稿。ご飯は、鮭フレークや2色のそぼろのトッピングなど日毎に異なり、おかずも手羽中やエビの唐揚げ、花の形に飾り切りしたウインナー、卵焼き、ちくわのきゅうり詰めなどバリエーションが豊富な弁当となっている。「学校から帰宅すると『グランマ美味しかった！ありがとう』と空っぽのお弁当箱を流しに出してくれる3男児」と息子たちの様子を明かし、「もうずっと母に教育されてほしい」と吐露している。
またフィード投稿では、息子4人との慌ただしい朝の様子を紹介しつつ「そんな毎朝が母が居てくれるだけで全然違った」とコメント。「私の両親がいると普段より遥かにいい子になる気がする」と息子たちの変化も記している。自身についても「私も有り難いことにいつもより40分も多く眠れて優雅な朝 ありがとう母＆（父）」と両親に感謝。「また気合い入れてカオス達に美味しかった！と言ってもらえるようなお弁当作り頑張ろう」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「さすがです」「おかずの種類豊富で食べごたえありそう」「子どもたちが喜ぶの分かる」「全部美味しそう」「バリエーションすごい」などの声が上がっている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「おかずの種類豊富」実母手作りの息子3人×3日分の弁当
◆平愛梨、母が手作りした息子3人のお弁当披露
平は「先週 両親がサポートに来てくれた」と報告するとともに「朝からお弁当作ってくれた母」と添え、息子3人の3日分のお弁当の写真を投稿。ご飯は、鮭フレークや2色のそぼろのトッピングなど日毎に異なり、おかずも手羽中やエビの唐揚げ、花の形に飾り切りしたウインナー、卵焼き、ちくわのきゅうり詰めなどバリエーションが豊富な弁当となっている。「学校から帰宅すると『グランマ美味しかった！ありがとう』と空っぽのお弁当箱を流しに出してくれる3男児」と息子たちの様子を明かし、「もうずっと母に教育されてほしい」と吐露している。
◆平愛梨の投稿に「バリエーションすごい」の声
この投稿に、ファンからは「さすがです」「おかずの種類豊富で食べごたえありそう」「子どもたちが喜ぶの分かる」「全部美味しそう」「バリエーションすごい」などの声が上がっている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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