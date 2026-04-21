2軍巨人戦で豪快弾プロ野球、西武の中村剛也内野手が21日、2軍巨人戦（Gタウン）でバックスクリーン直撃の2号ソロを放った。プロ入り25年目の42歳。18日のハヤテ戦でも2安打を放つなど、調子を上げている。「4番・指名打者」でスタメン。2回先頭の打席で、園田の143キロ速球をはじき返した。高々と舞い上がった打球はバックスクリーンへ。豪快ソロで球場がどよめいた。スポーツチャンネル「DAZN」野球専門Xが映像を公開。X上の