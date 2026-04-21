2025 大阪・関西万博マスターライセンスオフィス（2025MLO）は21日、今月27日に大阪駅前のLINKS UMEDAに『EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店』（運営：白ハト食品工業株式会社）をオープンすると発表した。【画像】ミャクミャク張り切ってます…『EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店』のメニュー今年2月に初めて、4日間限定で万博オフィシャルカフェを展開し、大盛況だった。「また開催し